مطار الغردقة يستعد لاستقبال آخر لجان التفتيش الروسية قبل عودة السياح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
أكدت مصادر بمطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أن تصل غدا الأربعاء المقبل 27 يناير، لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسى، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولى.

وأضاف المصدر، أن اللجنة ستتابع الإجراءات الأمنية وفحص أجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الإجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكدا أن اللجنة ستقضي في مدينة الغردقة أسبوع لتفقد الإجراءات بالمطار.

وأوضح المصادر، أن تلك اللجنة تعد آخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن المطارات المصرية تعد من أفضل المطارات فى العالم من حيث النظام الأمنى المتبع بداخلها.

وتابع: من المقرر أن تقضي اللجنة فى مدينة الغردقة أسبوعًا لتفقد الإجراءات بالمطار يتخللها برنامج ترفيهي لرحلة بحرية وقضاء فترة في فندق الإقامة.

ومن جانبه قال عصام علي، الخبير السياحى بالبحر الأحمر، إن هذه الخطوة تعد الخطوة النهائية، للاستعداد لاستقبال الأفواج السياحية الروسية مره أخرى إلى مصر بصفة عامة والبحر الأحمر بصفة خاصة.

وأضاف "علي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى بمطار الغردقة الدولي، لإنهاء كافة الإجراءات النهائية، موضحًا أن هذه الخطوة تعد بمثابة نقطة فارقة في قطاع السياحة بالبحر الأحمر، وذلك لعودة الحركة السياحية الروسية مره أخرى.

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