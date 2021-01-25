صراع إنجليزي ألماني على نجم ريال مدريد

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العديد من الأندية تخطط للتعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ألمحت أن فاران يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2022.

وأكد الموقع الإسباني أن كلا من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين تواصلوا مع مسئولي ريال مدريد للإستفسار عن وضع فاران.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد حدد عدة أسماء لخلافة فاران في حالة رحيله على رأسهم دايوت أوباميكانو نجم لايبزيج الألماني وباو توريس نجم فياريال الإسباني.

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