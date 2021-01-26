أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:00 ص
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليسجل في المتوسط نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك:
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أعلى سعر شراء الدولار :
وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.
أقل سعر بيع الدولار :
وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا