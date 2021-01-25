مديرة صندوق النقد تحذر من خطورة التغير المناخي على الاقتصاد

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تغير المناخ يشكل خطراً أساسياً على الاقتصاد والاستقرار المالي، موضحةً خطط الصندوق للمساعدة في تركيز الاستثمارات في التقنيات الخضراء التي ستعزز النمو العالمي.





وأضافت "كريستالينا جورجيفا" خلال قمة التكيف مع المناخ، اليوم الإثنين: "إننا نرى المناخ خطرًا أساسيًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ونعتقد أن العمل المناخي فرصة لتنشيط النمو، خاصة بعد الوباء"، بحسب وكالة "رويترز".





وقالت إن صندوق النقد يتخذ إجراءات في أربعة مجالات لتسريع الانتقال إلى اقتصاد جديد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ.





وأضافت جورجيفا أن الصندوق سيطلق "لوحة تحكم تغير المناخ" الجديدة هذا العام لتتبع الأثر الاقتصادي لمخاطر المناخ والتدابير المتخذة للتخفيف منها، وهي خطوة رئيسية لضمان التحول المطلوب.





أن الناتج الإجمالي العالمي قد يزيد 0.7 بالمائة على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة وقد تتوفر ملايين الوظائف إذا واصلت أسعار الكربون الارتفاع بشكل مطرد، وزادت الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء.