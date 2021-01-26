مستشار رئيس الوزراء السوداني: لا نعاني من ندرة الوقود (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:51 ص
علم السودان
علم السودان
أمنية فوزي
قال الدكتور آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إن السودان لا يعاني من ندرة في الوقود على الإطلاق، مشيرًا إلى أن السودان بالفعل أزمته كما كانت مثل أزمته في أوائل التسعينات ووجود حكومة الإنقاذ وانخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم وصعوبة في العيش وندرة بعض السلع.

وأضاف "حريكة"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الحكومة الانتقالية التي جاءت بها الثورة تعمل على إحداث حلول جذرية للاقتصاد السوداني، بينما سعت حكومة الإنقاذ في مرحلتها الأولى شرقا وغربا للحصول على الدعم الدولي وكان الثمن باهظا والعمل لحساب أجندات دولية مقابل الحصول على الدعم والبترول، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية عملت على على وضع حلول جذرية للاقتصاد السوداني وليس البحث عن تمكين نفسها وتدمير الزراعة والصناعة.

وأشار المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء كان مع وزير الطاقة والتعدين، لبحث قضايا مثل الوقود والكهرباء، والتأكيد أن السودان لا يعاني من ندرة في الوقود ولكن المشكلة تكمن في التوزيع وارتبطت بقضايا التأخير من قبل الموزعين ووجود وفرة كبيرة في البترول.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في الأسعار والمواطن يشعر بالصعوبة والحكومة تعمل على حل ذلك، مع وجود جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.

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