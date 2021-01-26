نبيلة عبيد تطلب الدعاء لـ محمد الصغير عبر "انستجرام"

Advertisements





طالبت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها بالدعاء لـ خبير التجميل محمد الصغير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت "عبيد" صورة لـ محمد الصغير، وعلقت عليها قائلة:" من فضلكم ادعوا معايا لأعز الأصدقاء الفنان محمد الصغير ان يشفيه ويعدى على الف خير وسلامه من الأزمه الصحية اللي بيمر بيها.



وتابعت "عبيد": محمد يا أعز الصحاب والحبايب وعشرة عمري الجميل قلبي معاك ومع زوجتك السيده ملكه العلايلي وابنتك الجميله مها يا رب يشفيك واشوفك منور زى الأول واكتر".



وكشفت الإعلامية مها الصغير عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير موضحة أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".



وعلقت مها على الصورة قائلة "محمد الصغير ابويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه امي اجمل واقوي واطيب قلب ملكه العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.



اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".

