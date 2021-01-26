مجلس النواب يستمع إلى بيان وزارتي الخارجية والطيران المدني اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارتي الخارجية والطيران المدني ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستمع المجلس خلال الأسبوع فى جلسته العامة أيضا إلى وزيرتي الثقافة والبيئة أيضا لعرض كل وزارة موقفها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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