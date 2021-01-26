مجلس النواب يستمع إلى بيان وزارتي الخارجية والطيران المدني اليوم

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزارتي الخارجية والطيران المدني ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويستمع المجلس خلال الأسبوع فى جلسته العامة أيضا إلى وزيرتي الثقافة والبيئة أيضا لعرض كل وزارة موقفها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



