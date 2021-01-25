الحمام يتعاقد مع ديابي الإيفواري بدوري القسم الثاني



جاء التوقيع مع اللاعب الإفريقي في حضور نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام، وأيمن عامر أمين الصندوق.





ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 9 جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.



تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام مع اللاعب محمد ديابي لاعب فريق آسي دابينغوروه الإيفواري لتدعيم صفوف الفريق المطروحي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية، بدوري القسم الثاني.وتعتبر صفقة ديابي هي سادس صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس ومصطفي صفوت لاعب الترسانة.