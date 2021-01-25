بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي





احتفل لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد النجم رمضان صبحي على هامش المران الأخير للفريق بملعب استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المحدد لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.





وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه ٢٤ وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.



