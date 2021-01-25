كورونا تضرب فريق كرة القدم بكفر الشيخ .. إصابة 7 لاعبين وتأجيل مباراة بلدية المحلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
كشف الكابتن أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ لكرة القدم، أنه قد ثبت إصابة 7 لاعبين بالفريق الأول بفيروس كورونا، وتم عزلهم علي الفور وتعقييم الفندق وهو ما دفع اتحاد الكرة لتأجيل المبارة مع فريق بلدية المحلة.

وقال الكابتن أشرف أبو حليمة، خلال حديثه مع "الفجر"، أنه قد تم إجراء تحليل "ربت تيست" ل 8 لاعبين اشتبهوا في إصابتهم بالفيروس وعلي الفور قمنا بعمل تحليل PCR لهم فثبت إصابة 7 منهم وجاءت نتيجة الثامن سلبية.

وأوضح رئيس النادي، أنه علي الفور تم إخلاء الفندق الذي كان اللاعبين يقيمون فيه استعدادا للمباراة، وتم عزل المصابين وتعقييم الفندق، ومتابعة المخالطين، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي الفيروس بين أعضاء الفريق، مرجحا أن تكون سبب العدوي التي أصيب بها اللاعبين من خارج النادي.

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