علي الدين هلال: مصر نجت من مصير دول "الربيع العربي" بسبب الشعب والجيش

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:01 ص
علي الدين هلال
علي الدين هلال
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن نجاة مصر من مصائر دول ثورات "الربيع العربي" يعود لعدة أسباب، أولها: أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي قبلي ومذاهب وطائفي.

وتابع "هلال"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن السبب الثاني لنجاة مصر تتمثل في وجود مؤسسات دولة راسخة، رغم كل الهيجان السياسي، لكن ظلت قطاعات الدولة من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة، متابعًا: "ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط لأن مرافق الدولة المصرية لم تسقط ولم يحدث مجاعة".

وأضاف الوزير الأسبق، أن أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء، واقتحام السجون، معقبًا: "تصوروا وقتها أنه بإسقاط الشرطة، تسقط الدولة ما أخدوش بالهم إن فيه جيش".

ولفت إلى أن السبب الثالث هو الجيش المصري فهو مؤسسة كبرى وجيش موحد وغير مسيس وغير قبلي، معقبًا: "الجيش المصري بالتعبير العلمي جيش (محترف)، مهمته فقط الدفاع والارتباط بالوطن، لا يدخل في الخلافات السياسية، وهذا على مدار تاريخه، حيث لعب دورًا مهمًا في بناء الدولة المصرية في عهد محمد علي، وهو من تبنى ثورة عرابي التي تبنت المطالب الوطنية المصرية على مدار التاريخ، لم يقف الجيش ضد مطالب الشعب ولم يكن يومًا أداة في يد الملك أو المحتل ضد الشعب".

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