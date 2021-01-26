علي الدين هلال: مصر نجت من مصير دول "الربيع العربي" بسبب الشعب والجيش

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن نجاة مصر من مصائر دول ثورات "الربيع العربي" يعود لعدة أسباب، أولها: أنها مجتمع متجانس مقارنة بالدول التي شهدت اضطرابات مثل ليبيا وسوريا وغيرها، حيث أن هذه الدول تركيبها الديموجرافي قبلي ومذاهب وطائفي.





وتابع "هلال"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن السبب الثاني لنجاة مصر تتمثل في وجود مؤسسات دولة راسخة، رغم كل الهيجان السياسي، لكن ظلت قطاعات الدولة من مخابز وكهرباء وغيرها مستقرة، متابعًا: "ممكن يكون فيها مشاكل لكن لم تسقط لأن مرافق الدولة المصرية لم تسقط ولم يحدث مجاعة".





وأضاف الوزير الأسبق، أن أكثر القطاعات التي تأثرت وقت ثورة يناير هو قطاع الأمن الداخلي ممثلًا في وزارة الداخلية في قطاع السجون بسبب تهريب السجناء، واقتحام السجون، معقبًا: "تصوروا وقتها أنه بإسقاط الشرطة، تسقط الدولة ما أخدوش بالهم إن فيه جيش".



