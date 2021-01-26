طلبوا فدية ٣٠٠ ألف جنيه.. سقوط المتهمين بخطف طفل بالبحيرة

تلقى قسم كفر الدوار، بأمن البحيرة، بلاغا من عامل، سن 36، مقيم بدائرة القسم يفيد بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجله (سن 7) في أثناء تواجده بالشارع محل إقامته وتلقيه اتصالا هاتفيًا من مجهول طلب خلاله مبلغ قيمته 300 ألف جنيه فدية لإطلاق سراح نجله.





وتشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، حيث توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وعددهم أربعة متهمين (عاملان وسائق وحارس عقار لاحدهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة القسم.





ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بأحد الشوارع بالمنطقة محل إقامته.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا بأنه نظرا لإقامه احدهم بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمه بيسر حال والده عقد العزم على اختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدية وفى سبيل تنفيذ مخططه أتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وقام أحدهم بمراقبة العقار محل إقامة المجني عليه وعقب خروجه أبلغ باقي المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي أعدوها مسبقا، واستدرجوا الطفل بزعم توصيله لوالده وقاموا باقتياده لجراج كائن بالعقار محل إقامة أحدهم والاتصال بوالده ومساومته على دفع مبلغ الفدية وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحه.



