الإسماعيلي يطلب ضم نجمي الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن طلب نادي الإسماعيلي استعارة الثنائي محمد أوناجم ومحمود عبدالعزيز حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن الزمالك رحب بإعارة أوناجم لصفوف الإسماعيلي في الوقت الذي تمسكوا فيه ببقاء محمود عبدالعزيز وربطوا رحيله بالتعاقد مع لاعب وسط جديد.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أخرج أوناجم من حساباته بشكل كامل لعدم الحاجة إليه من الأساس وأبلغ الإدارة بموافقته على رحيل اللاعب.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري.