حجز صاحب محل بسبب بيع مكملات غذائية مجهولة المصدر بالمقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة حجز صاحب محل بسبب بيع مكملات غذائية مجهولة المصدر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامي.





وكانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تمكنت من ضبط مسئول عن محل مكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بعرض وبيع أدويه ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجله ومهربة جمركيًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة





وعثر بداخل المحل على (كمية من الأقراص وعبوات مكملات غذائية مختلفة الأنواع وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)



