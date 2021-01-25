تفاصيل غلق مطار اللد الإسرائيلي لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت قناة «كان» العبرية، اليوم الاثنين، أن مطار اللد سوف يُغلق أمام حركة الطيران بدءً من منتصف هذه الليلة ولمدة أسبوع، سعيًا لاحتواء انتشار السُلالات الجديدة من الفيروس.

 

وأوضحت القناة أنه سيتم استثناء الحالات الإنسانية والطبية والقضائية الطارئة، من هذا القرار.

 

ورجحت رئيسة الخدمات الصحية العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون برايس، أن يستمر إغلاق المطار لمدة شهر واحد على الأقل.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت مساء أمس على إغلاق مطار اللد الدولي ابتداء من الليلة وحتى أواخر الشهر الجاري أمام الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد ومنها، وذلك في مسعى لمنع تفشي السلالات الجديدة لفيروس «كورونا».

 

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة إنه سيتم تطعيم مليون شخص آخر خلال فترة إغلاق المطار، وأن الحكومة ستعقد جلسة أخرى لبحث استراتيجية الخروج من الإغلاق نهاية الشهر الحالي في ظل تفشي السلالات الجديدة من الفيروس.

 

وأكد نتنياهو أن إغلاق المطار سيكون محكمًا ولن يتم تسيير أي رحلات أو هبوط الطائرات فيه إلا في الحالات الاستثنائية مع الإذن المسبق.

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