عودة التيار الكهربائي لدار الهدايا للمسنين

أكد المهندس أحمد الغمري، رئيس قطاع شبكات الكهرباء بالمنتزة، واقعة قيام موظفين بغزالة العداد الكهربائي وفصل التيار عن دار الهدايا للمسنين بمنطقة الرأس السوداء، نتيجة وجود مديونية بقيمة 18 ألف جنيه.





وأضاف "الغمري" في تصريحات لـ" الفجر "، أن هناك مجموعة من موظفي القطاع التجاري بشركة الكهرباء قاموا أمس بإزالة العداد الكهربائي عن الدار، نتيجة وجود مديونية، وهذا الإجراء يتم على جميع المنشات التي لم تقم بدفع المديونيات الخاص بها خلال شهر أو شهرين على اقصى تقدير، خاصة أن هذه الأموال تساعد على تطوير القطاع الكهربائي.





وأكد رئيس قطاع شبكات الكهرباء بالمنتزة، أنه لم يكن يعرف بالواقعة، وإذا تم عرض الأمر عليه كان سيرفض مراعاة للحالات الإنسانية بداخل الدار، مشيرًا أنه علم بالأمر من مكتب عضو مجلس النواب أبو العباس التركي، وقام على الفور بتوجيه العمال بإعادة التيار الكهربائي، رغم تصميم موظفي القطاع التجاري بتركيب عداد أخر كودي، ألا أنه في النهاية تم تركيب نفس العداد وعودة التيار الكهربائي للدار.





وأبدى رئيس قطاع شبكات الكهرباء بالمنتزة، استيائه من بيان مديرية التضامن الاجتماعي التي نفت فيه قطع التيار عن الدار، مؤكدًا بأن هناك قصور لدى المديرية، حيث كان من المفترض من دفع المديونيات المستحقة من أموال الدعم التي يحصلون عليها.





تفاصيل فصل التيار عن دارة الهدايا

وكانت " الفجر " في تقرير لها عن واقعة قيام موظفين من شركة الكهرباء بفصل التيار عن دار الهدايا للمسنين الكائن بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية، نتيجة وجود ديون متراكمة، وهو ما أحدث حالة من الغضب بين النزلاء.





وفي التقرير يكشف أحد نشطاء المجتمع المدني ويدعى "هشام صلاح الدين" الواقعة، حيث قام بتصوير ما جرى بمقطع فيديو لتوثيقه وسرعة وصول صوته للمسؤولين، كاشفا انه قد ذهب إلى الدار بالتنسيق مع مهندسة تنسيق الحدائق التابعة للحي لتأقليم الأشجار وبحث إمكانية إقامة حديقة صغيرة للنزلاء كمتنفس، ألا أنه تفاجأ بدخول 3 موظفين من شركة الكهرباء لفصل التيار بحجة وجود مديونية على الدار بقيمة 18 ألف جنيه.





وأضاف، أنه حاول بصحبة مدير الدار عدول الموظفين عن قرارهم ألا أن محاولتهم بائت بالفشل، وقام الموظفين برفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن الدار، ما تسبب في إحداث حالة من الغصب لدى النزلاء ومحاولتهم الخروج من الدار، كما أدى ذلك إلى تحلل بعض الأطعمة في الثلاجات، فقام على الفور بتوثيق ما جرى عبر مقطع فيديو حتى يصل صوته للمسؤولين.



