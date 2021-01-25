حياة الأطفال في خطر.. أهالي عزبة "محمد أمين" يناشدون محافظ بني سويف تغطية الترعة: أبتلعت طفلين (صور)

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يعيش أهالى عزبة "محمد أمين" التابعة لقرية "قاي" بمركز إهناسيا ببني سويف، حالة من الاستياء الشديد، بعد تزايد أعداد المصابين من الكبار قبل الصغار، نتيجة للأوبئة والحشرات التى تتسبب فيها "ترعة العزبة" لا يتجاوز طولها 100 متر، خاصة التي تمر أمام المنازل لم يتم تغطيته أو حتى الاهتمام به وتنظيفه من قبل مديرية الري ببني سويف، مما تسبب غرق طفلين في فترات سابقة، إضافة إلى إصابة عدد من أهالي وأطفال العزبة بالفيروسات والأمراض المعدية.



ويطالب أهالى العزبة بضرورة تدخل الدكتور محمد هني غنيم، محافظ بني سويف لحل تلك المشكلة التى يعيشها ويتعايش معها العشرات من المواطنين من السكان، خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا".



وأكد محمد طلبة المستكاوي، أحد الأهالي القاطنين بالعزبة، أن ذلك الجزء المتبقى من "المسقى" يتسبب في وجود الروائح الكريهة نظرا لتراكم بركة المياه في الترعة وانبعاث الروائح منها، مطالبًا بضرورة تنظيفها وتطهيرها، بأقصى وقت ممكن وإدارجها ضمن خطة التغطية التي تنفذها مديرية الري بالمحافظة.



وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكد، في بيان سابق، على متابعته لسير العمل في مشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل،بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.



وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، موجها بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

