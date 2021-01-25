نجوى كرم تنثر البهجة في كواليس كليبها الجديد معذور قلبي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي


بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب أغنيتها الجديدة، طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لمحبيها كواليس التصوير عبر موقع تويتر.

واستهلت نجوى الفيديو بتحضيراتها لشعرها ومكياجها وسط أجواء حماسية مُبهجة مع فريق العمل على الرغم من المجهود الذي بذلته طوال هذا اليوم.

وفور تداول هذا الفيديو، تصدر موقع تويتر من خلال هاشتاغ من محبيها Najwa Karam Shooting Day، وأعربوا عن سعادتهم لرؤية كواليس ماوراء الكاميرات.

يذكر أن نجوى كرم كانت قد ساندت العراقيين بعد التعرض لحادث ارهابي الأيام الماضية، ‏وغردت "أيمتى بدّو ينتهي الظّلم بهالكون؟كتير هالقسى يللي ما في ضمير يحملو..
الله يرحم كلّ الشهدا وترجعلنا عراقنا مع سلامة شعبها.

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