باحث في علم الفيروسات: نجهز لأول لقاح كورونا عالميا عن طريق بخاخ الأنف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات بجماعة لانكستر البريطانية، أنه ضمن فريق بحثي اعتمد تكنولوجيا الهندسية الوراثية العكسية في لقاح جديد لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن اللقاح الجديد لكورونا تحت الاختبار ويؤخذ عن طريق بخاخ الانف.

وأضاف رحيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن النتائج الأولية للمرحلة الاولى تدعوا للتفاؤل، قائلا: "اللقاح الجديد يعتمد على بخاخ الانف لغلق الجهاز التنفسي العلوي ضد كورونا، ولا نستخدم فيروس كورونا في صناعة اللقاح الجديد بل نعتمد فيروس آخر آمن".

وتابع: "عملنا التجارب على مرحلتين الاولى قياس قدرة اللقاح على الجهاز المناعي وبقالنا اسبوعين، وجربنا على حيوانات وأعطى نتائج مبشرة، وهو اول لقاح في العالم يستخدم عن طريق الانف، وأخذنا الموافقة للتجربة على الحيوانات والان حصلنا على الموافقة للتجارب السريرية على الانسان".

وأشار إلى أن مدة تجربة اللقاح السريرية على الانسان ستستغرق من شهر إلى 3 شهور، مؤكدا أن الغرض من هذا أننا نعمل لقاح بتكنولوجيا أسهل وسهل التداول ويمكن تصنيعه في أي بنية تحتية.

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