اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الجهد المبذول في القطاع ضخم

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قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم المجهود المبذول في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضخم جدا، حيث أنه يوجد إحلال للواردات، وبناء عليه سيكون هناك قائمة واضحة للواردات وقيمتها، وكيفية صناعتها محليا.



وأضاف السقطي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية حديثها واضح جدا، لكن نحتاج الجهاز التنفيذي يبدأ العمل على هذا الحديث.



وأشار رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن دور القيادة السياسية هو إعطاء توجيه، والباقي دور الدولة والحكومة والجمعيات الأهلية وغيرها.

