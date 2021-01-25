ثقة الشركات الألمانية تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر بسبب كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
أظهر مسح لمعهد إيفو أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في يناير بعد أن عطلت الموجة الثانية من كوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال المعهد إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 90 من قراءة معدلة صعودا عند 92 في ديسمبر. وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة عند أكثر من 91 في يناير .

ساعدت إجراءات الإنقاذ والتحفيز الحكومية التي لم يسبق لها مثيل في تقليل صدمة الوباء في ألمانيا العام الماضي عندما انكمش الاقتصاد 5%، أي أقل من المتوقع ومما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.

لكن المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات اتفقوا الأسبوع الماضي على تمديد إجراءات العزل العام حتى منتصف فبراير شباط في مواجهة موجة ثانية من الإصابات.

ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الاتحادي أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة للربع الرابع الذي جرى بالفعل خلاله تنفيذ بعض إجراءات الإغلاق..

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