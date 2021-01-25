زوجة الشهيد ياسر عصر: تكريم "السيسي" لزوجي يحمل في طياته مشاعر الفخر والألم

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علقت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لزوجها الراحل اليوم، قائلة: "التكريم كان يحمل في طياته مشاعر بالفخر والاعتزاز، لكنه ايضًا كان لحظات ألم بالنسبة لي".



وتابعت "الشامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "الناس حست في الكلمة الي كنت هقولها، بس كنت عاوزة أتكلم عن بطولات الراحل، وكان نفسي اشكر الداخلية والرئيس بس ماقدرتش، زوجي كان بني ادم غالي عليا جدًا، وكان نفسي يبقى موجود في التكريم بس هنعمل غيه قضاء الله ".



وأضافت: "زوجي كان راجل عظيم جدًا ومتفوق كان مبدأه في الحياة، إن الانسان لازم يبذل قصارى جهد عشان، ربنا يديله على قد تعبه.. وهو كان إنسان محب لعمله وكانت حياته كلها هي شغله".

