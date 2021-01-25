خيري رمضان بذكرى 25 يناير: "الملايين اللي خرجوا سعوا لحياة أفضل ولم استبعد نظرية المؤامرة"

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن ثورة 25 يناير ما زال يتم النظر لها إما بكراهية شديدة ورفض أو حب وتهليل من طائفة أخرى ولا ترى أى انجازات أخرى تحدث على أرض الواقع في مصر، قائلا: "أنا كنت في قلب الحدث وشاهدت ما حدث في الثورة وكنت اتمنى المشاركة".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، في تعليق على الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الملايين الذين خرجوا في ثورة 25 يناير كانوا يسعون لمجتمع أفضل بينما كان هناك آخرين يسعون على الاستيلاء والتخريب، مؤكدا عدم استبعاده نظرية المؤامرة.

وتابع: "نظرية المؤامرة موجودة لأننا شاهدنا ما حدث في دول الجوار ليبيا وسوريا والعراق، وما زالنا نحاول دعمها حتى تستطيع الوقوف على قدميها من جديد"، موضحا أن قراءة الثورة حتى هذه اللحظة قاصرة.

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