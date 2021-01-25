"مودرنا" تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر


أكدت شركة “مودرنا” الأمريكية لصناعة الأدوية، اليوم الاثنين، “فعالية” لقاحها ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأوضح بيان الشركة أن الخبراء يتوقعون أن اللقاح “يحمي من جميع السلالات المكتشفة حتى الآن”.

وأضافت الشركة أنها ستعمل، مع ذلك، على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية ضد هذه السلالات.

في المقابل، نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وزير الصحة مات هانكوك قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

يذكر أن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين، قال إن سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا “مقلقة أكثر” من نظيرتها التي رصدت في بريطانيا.

كما لفت إلى أن البيانات القادمة من بريطانيا تشير إلى أن سلالة الفيروس المكتشفة هناك “أكثر فتكا”.

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