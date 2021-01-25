النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة قتيل المرج



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وا خ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار مسكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،



وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طالبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة طعن طالب علي يد صاحب محل في منطقة المرج بسبب مشاجرة بينهما وإرسال تقرير وافي بها.كما أمرت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلي أقولهم حول الحادث.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش باستقبالها م م ص، 22 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم ومصاب بجرح نافذ بالصدر.