ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 26/1/2021.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:53 م
شبورة وطقس بارد - صورة أرشيفية
شبورة وطقس بارد - صورة أرشيفية
الفجر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طق الغد الثلاثاء الموافق 26/1/2021 في جمهورية مصر العربية، وأوضح بيان الأرصاد أن طقس الغد مائل للدفء صباحًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

وتابع البيان، أن طقس السواحل الشمالية والرياح معتدلة معتدلًا، وعلى جنوب سيناء طقسًا دافئًا والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

وفي نفس السياق، وجه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن طقل الغد.

حيث قال، إن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابع، أن الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ونصح "شاهين" المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، حرصًا على سلامتهم من الطقس القارس، كما نصح سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، بسبب الشبورة المائية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 26/1/2021

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.

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