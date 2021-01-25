نبيلة عبيد تحتفل بعيد الثورة على طريقتها الخاصة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
احتفلت الفنانة نبيلة عبيد، بعيد الشرطة وذلك من خلال مشاكتها منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبيد" قائله: "كل عام ورجال مصر بألف خير، يا رب الأمن والأمان لمصر ولشعوب كل العالم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة" مع عدد من الفنانين منهم نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

والجدير بالذكر أن "عبيد" احتفلت يوم 21 يناير الماضي بعيد ميلادها الـ76.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبيلة عبيد الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 38 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تروج لـ"سكر زيادة" ببوستر المسلسل

اليوم.. نادية الجندي ضيفة في برنامج "يحدث في مصر"

سميحة أيوب "مسك الختام".. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "سكر زيادة"

الجمهور ينتقد سميحة أيوب بعد تجسيدها دور والدة نادية الجندي في سكر زيادة

نادية الجندي توجه رسالة لمحمود يس في يوم ميلاده

"الساحة الفنية تفتقدك بشدة".. نادية الجندي تُحيي ذكرى ميلاد الراحل محمود عبدالعزيز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات