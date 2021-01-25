نبيلة عبيد تحتفل بعيد الثورة على طريقتها الخاصة

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احتفلت الفنانة نبيلة عبيد، بعيد الشرطة وذلك من خلال مشاكتها منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبيد" قائله: "كل عام ورجال مصر بألف خير، يا رب الأمن والأمان لمصر ولشعوب كل العالم".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة" مع عدد من الفنانين منهم نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.



والجدير بالذكر أن "عبيد" احتفلت يوم 21 يناير الماضي بعيد ميلادها الـ76.