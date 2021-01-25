بعد تأهله لربع النهائي.. علاء مرسي يوجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال "الفجر الفني"

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
وجه الفنان علاء مرسي رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.



وقال علاء مرسي ل"الفجر الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"مبروك لمصر ومبروك منتخب كرة اليد على تأهلهم للنهائي وإن شاء الله تحققوا البطولة وترفعوا اسم مصر وأنتم رجالة وقدها".



يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي فيلم "الحوت الأزرق"، وهو من إنتاجه، بالاشتراك مع الدكتور جمال فؤاد، وأحمد فوزي، وهو من تأليف أسامة حسام الدين، ويضم كوكبة من الفنانين، مثل أحمد سلامة، جمال فؤاد، راندا البحيري، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسني شتا، بالإضافة إلى الفنان مدحت صالح المشارك بأغنية الفيلم.

أخبار تهمك

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 36 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات