بعد تأهله لربع النهائي.. علاء مرسي يوجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال "الفجر الفني"

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وجه الفنان علاء مرسي رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.







وقال علاء مرسي ل"الفجر الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"مبروك لمصر ومبروك منتخب كرة اليد على تأهلهم للنهائي وإن شاء الله تحققوا البطولة وترفعوا اسم مصر وأنتم رجالة وقدها".







يذكر أن آخر أعمال علاء مرسي فيلم "الحوت الأزرق"، وهو من إنتاجه، بالاشتراك مع الدكتور جمال فؤاد، وأحمد فوزي، وهو من تأليف أسامة حسام الدين، ويضم كوكبة من الفنانين، مثل أحمد سلامة، جمال فؤاد، راندا البحيري، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسني شتا، بالإضافة إلى الفنان مدحت صالح المشارك بأغنية الفيلم.