أحمد العوضي يشوق جمهوره لمسلسله الرمضاني "اللي مالوش كبير"

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شارك الفنان أحمد العوضي، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويشارك أحمد العوضي في هذه الصور عدد من الصور من تصويره مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



"اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض