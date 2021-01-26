"الخضراوية" تؤرق أهالي نجع حمادي وتنتظر منحة الرئيس لتبطينها

يشكو أهالي قرية عزبة محمود ونجع ركب، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من التلوث الناتج عن ترعة الخضراوية المارة بالقرية، الأمر الذي يتسبب في ظهور القوارض والحضرات والآفات الضارة، مطالبين الأجهزة والمسؤولين بالعمل على تغطيتها أو تبطينها للحد من التلوث.





يقول عادل عبدالحارث، من الأهالي، إن تلك الترعة تتسبب في أزمات كبيرة، خاصة وأنها تسبب أضرارًا لا حد لها، بسبب القمامة التي تُلقى فيها، بجانب طفح مياه الصرف الصحي عليها، ما يؤدي إلى تلوث وأضرار بيئية كبيرة.





وأوضح أحمد عبدالعزيز، من أهلي القرية، أن الترعة تتسب في إصابة العديد من الأمراض، خاصة بين المزارعين، لاستخدامهم تلك الترعة بشكل مستمر، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن وقوعها بالقرب من مدرسة عزبة نقيب التي أنشأت حديثا، مطالبًا بضرورة تغطيتها.





وأكد عرفات محمود، من أهالي القرية، أن هناك محطة خاصة بالرفع تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تؤرق الجميع نظرًا لتعطلها المستمر الأمر الذي يؤدي إلى صب مياه الصرف الصحي بالترعة ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة ونفوق الأسماك الموجودة بالترعة.





وأشار محمود، الى أنهم امتنعوا عن المرور في تلك المنطقة بعد انتشار الحشرات والروائح الكريهة التي تنبعث الترعة، مشيرًا إلى وجود أسماك في السابق بالترعة والتي نفقت بعد غياب الاهتمام.





رئيس الوحدة المحلية يعلق

من جانبه، قال عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، إنه يتم الآن تبطين عدد من الترع والمصارف المائية، بعدد من القرى والنجوع التابعة للوحدات القروية بالمركز.





وتابع خبير، في تصريحات لـ" الفجر "، إنه سيتم تبطين قرابة 16 ألف و500 متر بترع ومصارف، تم إدراجها بالتنسيق مع هندسة ري نجع حمادي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة، وإشراف اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا.





مصدر بـ"الري": نعمل على قدم وساق

في سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن محافظات مصر تشهد العمل على قدم وساق في أضخم مشروع قومي لتبطين الترع بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذى يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.



