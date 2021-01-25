هنادي مهنا تتألق في أحدث ظهور لها

Advertisements

تألقت الفنانة هنادي مهنى في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مهنى" بإطلالة بيضاء، وميك أب صاخب، وشعر منسدل على كتفها وآثارت إعجاب الجماهير.



يذكر أن أخر الأعمال الفنية لـ"مهنا"، مشاركتها في المسلسل الرمضاني "خيانة عهد، بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة عبير صبري بيومي فؤاد خالد سرحان جومانا مراد والعمل الدرامي من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.