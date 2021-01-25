هنادي مهنا تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة هنادي مهنى في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مهنى" بإطلالة بيضاء، وميك أب صاخب، وشعر منسدل على كتفها وآثارت إعجاب الجماهير.

يذكر أن أخر الأعمال الفنية لـ"مهنا"، مشاركتها في المسلسل الرمضاني "خيانة عهد، بطولة الفنانة يسرا، وحلا شيحة عبير صبري بيومي فؤاد خالد سرحان جومانا مراد والعمل الدرامي من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنادي مهنا اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 38 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة بسبب خالد أنور

هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

تعرف على موعد بث الحلقة الـ 25 من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

بصورة من أمام البحر.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بإطلالة بسيطة.. جومانا مراد في أحدث ظهور لها

لحظات مع القرآن.. شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات