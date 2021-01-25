لقاح "موديرنا" يثبت فعاليته ضد سلالات "كورونا" الجديدة

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أثبت فلقاح "موديرنا" الامريكي فعاليته ضد المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس الوبائي "كورونا" الموجود في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، كما يقول علماء من شركة الأدوية الأمريكية.



وتشير الاختبارات المعملية المبكرة إلى أن الأجسام المضادة التي يطلقها اللقاح يمكنها التعرف على المتغيرات الجديدة ومكافحتها.



كانت المتغيرات الجديدة تنتشر بسرعة في عدد من الدول منها بريطانيا وجنوب أفريقيا.



وخضعت كورونا لتغييرات أو طفرات جعلتها يمكن أن تصيب الخلايا البشرية بسهولة أكبر من النسخة الأصلية من فيروس كورونا الذي بدأ الوباء.



يعتقد الخبراء أن سلالة المملكة المتحدة، التي ظهرت في سبتمبر، قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 ٪.



تم تصميم اللقاحات الحالية حول المتغيرات السابق، لكن العلماء يعتقدون أنه لا يزال يتعين عليها العمل ضد المتغيرات الجديدة، على الرغم من أنها قد لا تكون كذلك.



هناك بالفعل بعض النتائج المبكرة التي تشير إلى أن لقاح فايزر يحمي من السلالة البريطانية الجديد.