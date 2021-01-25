باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، جسلة سريعة مع لاعبي الزمالك، وحرص  على تحفيزهم،  خلال جلسة سريعة جمعته بهم قبل بداية مران اليوم الإثنين.


وأكد باتشيكو للاعبي الزمالك، خلال الجلسة على اهمية التركيز والتحلي بالثقة معتبرا أنهم الأفضل والأقوى ويجب أن يثبتوا ذلك عمليا من خلال العودة للانتصارات سريعا.

واستئانف الزمالك تدريباته بدون راحة عقب مباراة أسوان بسبب ضيق الوقت قبل المواجهة المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الخميس المقبل في الأسبوع العاشر من الدوري، بعدما كان الفريق قد تعادل سلبيا مع أسوان في الجولة الماضية.

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