طلخا يفوز على السنبلاوين في دوري القسم الرابع





الفوز رفع رصيد طلخا إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد السنبلاوين عند 9 نقاط.









حقق فريق نادي طلخا الرياضي فوزا مهما خارج ارضه علي فريق اتحاد السنبلاوين بنتيجه 1/0 في الدور الخامس في المجموعه التانيه بالقسم الرابعجاء تشكيل فريق اتحاد السنبلاوين مكون من، سمير فتحي ومحمد حسن و محمد زكريا واحمد عبد الرحمن واحمد لطفي و عبد الواحد يوسف ورضا العراقي و احمد مصطفي واسلام رضا و محمد شبانه وابراهيم عبد الوهاب.وخاض طلخا اللقاء بتشكيل ضم، محمود السيد وابراهيم السيد وطارق خالد ومحمد علاء و عبد الكريم علي وابراهيم عبد الله وزغلول الدسوقي ويحيي احمد وحسام طه.احرز يحيي احمد هدف الفوز لفريق طلخا في الدقيقه 32 من الشوط الثاني.ادار اللقاء اشرف مسعد وتامر مجدي واحمد بدير.