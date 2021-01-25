طلخا يفوز على السنبلاوين في دوري القسم الرابع

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
محمد المهندس
حقق فريق نادي طلخا الرياضي فوزا مهما خارج ارضه علي فريق اتحاد السنبلاوين بنتيجه 1/0 في الدور الخامس في المجموعه التانيه بالقسم الرابع
جاء تشكيل فريق اتحاد السنبلاوين مكون من، سمير فتحي ومحمد حسن و محمد زكريا واحمد عبد الرحمن واحمد لطفي و عبد الواحد يوسف ورضا العراقي و احمد مصطفي واسلام رضا و محمد شبانه وابراهيم عبد الوهاب.

وخاض طلخا اللقاء بتشكيل ضم، محمود السيد وابراهيم السيد وطارق خالد ومحمد علاء و عبد الكريم علي وابراهيم عبد الله وزغلول الدسوقي ويحيي احمد وحسام طه.

احرز يحيي احمد هدف الفوز لفريق طلخا في الدقيقه 32 من الشوط الثاني.

ادار اللقاء اشرف مسعد وتامر مجدي واحمد بدير.

الفوز رفع رصيد طلخا إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد السنبلاوين عند 9 نقاط.


أخبار تهمك

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن مدرب تشيلسي الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ 34 دقيقة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات