بعد تأهلهم لربع النهائي.. وفاء عامر توجه رسالة لأبطال كرة اليد من خلال"الفجر الفني"

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.



وقالت وفاء عامر ل"الفجر الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"شرف كبير جدا لمصر إنكم تتأهلوا لربع النهائي إن شاء الله بالتوفيق وإلى الإمام دايما، وافتكروا دائماً إنكم بترفعوا اسم مصر، بالرياضة تسمو النفوس".


يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

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