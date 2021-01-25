روجينا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده.. "كل سنة و انت طيب يا ابو قلب طيب".

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


نشرت الفنانة روجينا منذ قليل عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي صورة لها تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي والفنان القدير صلتح عبدالله مصحوبة بتعليق "كل سنة وانت طيب يا ابو قلب طيب، كل سنة وانت غالي وحبيب الكل، كل سنة وانت بصحة وسعادة، كل سنة وانت بخير يا عمري".

و في سياق أخر تقوم روجينا بالبطولة المطلقة لأول مرة في مسيرتها الفنية بمسلسل "بنت السلطان"، المقرر عرضه رمضان المقبل، العمل من إخراج أحمد شفيق، تأليف أيمن سلامة، ويشاركها في بطولة العمل النجم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر.

يذكر أن أخر أعمال روجينا التلفزيونية مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، إخراج كريم العدل، تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه.

وشارك في بطولة العمل النجم أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، فراس السعيد، رانيا منصور، ناصر سيف، نتاشا شوفاني، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، أحمد الشامي، ميرا دياب، نبيل نور الدين، محمد الصاوي، محمد العمروسي، حسن عيد، حمدي هيكل، لاشينة لاشين، علي الطيب، حازم فؤاد.


روجينا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده.. "كل سنة و انت طيب يا ابو قلب طيب".
روجينا تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده.. "كل سنة و انت طيب يا ابو قلب طيب".

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