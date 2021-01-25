إسبانيا تعبر المجر وتضرب موعدًا ناريًا مع النرويج في دور الثمانية بمونديال اليد

تغلب منتخب إسبانيا على منتخب المجر في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي للمجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 36-28.





انتهى الشوط الأول بتفوق إسبانيا 21-14 مع سيطرة تامة على مجريات اللقاء.





وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تفوقها ووسعت الفارق مع المنافس، وأنهت المباراة لصالحها بفارق 8 أهداف.

وحصل جونزالو بيريز حارس إسبانيا على جائزة رجل اللقاء.





وبهذه النتيجة أنهت إسبانيا الدور الرئيسي في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد المجر عند 8 نقاط في المركز الثاني وتأهل كل المنتخبين لربع النهائي.





ومن المقرر أن تلعب إسبانيا مع منتخب النرويج صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدور ربع النهائي في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما تلعب المجر مع منتخب فرنسا متصدر ترتيب المجموعة الثالثة في نفس الدور بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.



