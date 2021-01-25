تعرفي على أغرب القوانين في العالم.. أبرزها "الزواج من الأموات"

من بين جميع قوانين العالم هناك ما يأتى غريبا غير متوقع ويثير دهشة كل من يسمع به انها القوانين الا 12 الأغرب فى العالم اليكم تلك القوانين:





فرنسا





يسمح القانون في فرنسا بالزواج من شخص ميت.





النرويج





يمنع شرب البيبسى لمن يقل عمره عن 18 عام.





الهند





اذا قتلت بقرة تعاقب بالسجن 10 سنوات.





الدنمارك





للسجين راتب شهري وحريه كاملة والتعليم والطعام مجانًا.





جنوب أفريقيا





تحتاج رخصة من الحكومة لشراء تلفاز.





الباسيفيك / جزيرة هاوفى





يقدم العريس مهر للعروس عدد كبير من الفئران.





ايرلندا





ممنوع شرب الكحول امام البقر.





السويد





تحتاج لرخصة من الحكومة لتغير الطلاء الخارجى لمنزلك.





كوريا الشمالية





يدفع العريس مهرا سنويا للزوجة.





ايطاليا





ممنوع صيد الحمام يوم الأحد.





اليابان





السجن 5 سنوات لمن يستهزئ بشخص معاق





مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية





هنالك قانون في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية ينص على منع صيد أو قتل الفئران دون إذن أو رخصة صيد رسمية.









كما هناك بعض القوانين الاخرى قد لاترقى الى التنفيذ ولكن تعتبر من العرف فى دولها مثل:





في تكساس ممنوع استخدام الأيدي أثناء المزاح.





في ولاية ميسوري يمنع منعا باتا تخويف الأطفال الصغار.





أحد قوانين كنتاكي القديمة يحظر على الزوجين الاستحمام معا.





في شمال كارولينا ممنوع بتاتا تناول الماء أو الحليب في القطار.





في نيويورك يمنع قانونا إدخال الهيكل العظمي للإنسان إلى الشقق المؤجرة.





في كنتاكي (ولاية الدواجن) يمنع منعا باتا رمي القطع الفخارية أثناء فترة فقس البيض.





في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو قانون يمنع صيد الفئران بدون إذن أو رخصة صيد رسمية.





في ولاية أوكلاهوما يتم إلقاء القبض عليك إذا ما فكرت في أن تغير ملامح وجهك وتجعله قبيحًا.





في إنديانا يرتكب الفرد عملا مخالفا للقانون إذا قام برمي بذور البطيخ على الرصيف المخصص للمشاة.





في كاليفورنيا ولأجل اصطياد الفئران يجب على المرء أن يحصل على إجازة صيد بنصب الفخ المخصص لذلك.





في إحدى المقاطعات الشمالية في الولايات المتحدة يمنع قانونا خروج المرء إلى الشارع دون ربط شريط حذائه.





في لوس انجلوس ممنوع كتابة الرسائل البريدية التي تحمل شكوى حول وجود نفايات المطابخ في غرف الفنادق.





في ولاية انديانا، يمكن ملاحقة أي سائق بتهمة الاغتصاب، اذا جلست معه في سيارته فتاة دون 17 سنة، بلا جوارب.



