المدير الفني لبني سويف يشدد على الجدية قبل مواجهة كيما أسوان بالمظاليم

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
خاض الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف تدريبه الاول عقب الحصول على راحه، استعدادا لمواجهة كيما اسوان لجولة القادمة بالقسم الثاني. 

وشهد تدريب الفريق قيام محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف بعقد اجتماع مع اللاعبين موضحا الأخطاء التى وقع بها اللاعبين بالمباريات الأخيرة ومطالبتهم بالتركيز.

وأكد 'يوسف ' للاعبين بعدم سماحه بقبول اى حالة من التراخى أو التهاون فى الأداء بالتدريبات والمباريات القادمة .

وشدد المدير الفنى لبنى سويف على عدم وجود فرق بين لاعب اساسي وآخر احتياطى وان الاجتهاد والجدية والانضباط وتنفيذ التعليمات تمثل العناصر الأساسية فى المشاركة بالمباريات .

فيما يواصل عبد الواحد عبد العزيز ومحمود فرج ومصطفى عبد الوهاب تدريباتهم التأهيلية .

ويستعد الفريق السويفى لمواجهة ضيفه كيما اسوان بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بمجموعة الصعيد السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

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