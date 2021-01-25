بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

حرص الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة جديدة لجماهير المارد الأحمر قبل مواجهة بيراميدز.

ونشر بواليا صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق قائلًا: "لا تستسلم أبدًا لأنه ليس هناك شيئًا سهلًا فى الحياة، وأتمنى دعمكم، أنتم الأعظم يا جماهير الأهلى".

ويلتقي غدا الأهلي مع بيراميدز في مواجهة قوية ومثيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك.