راغب علامة يلتقي محبيه بأوبرا دبي في هذا الموعد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي


يستعد النجم اللبناني راغب علامة للقاء محبيه في أوبرا دبي في الثاني عشر من مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أجمل أغنياته.

وعلق علامة على البوستر الترويجي للحفل، عبر تويتر وقال: اذا الله بيريد لازم نحاول نرجّع أيّام الفرح والحفلات الحلوة مع الحفاظ على التباعد والأمن الاجتماعي.. هيك بنكون فرحانين وآمنينكلّ عام وانتم بخير، وإلى اللقاء في ١٢ مارس.

يذكر أن علامة كان قد شكر الطاقم الطبي، وقال "‏الى ‎عباس الحسين و الى ‎الكادر الطبي في ‎لبنان والعالم العربي وفي جميع أنحاء العالم انتو أملنا وانتم الأمل نفسه يا فرسان المرحلة أيها الأبطال.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 36 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات