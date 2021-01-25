رئيس مركز نجع حمادي لـ"الفجر": ضبطنا اكثر من 200 شخص غير مرتدي الكمامة وهدفنا الحد من انتشار كورونا
الإثنين 25/يناير/2021 - 09:06 م
بسام عبدالحميد
قال عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه تم شن العديد من الحملات على المؤسسات والأماكن التي شملها قرار مجلس الوزراء من أجل تطبيق قرار ارتداء الكمامة بين المواطنين، وفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب اشرف الداودي، محافظ قنا.
وتابع خلال تصريحاته، أنه تم ضبط أكثر من 200 حالة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، من المواطنين في بعض المؤسسات والمواقف، لتطبيق الغرامة الفورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق.
وأكد خبير، أن الهدف من تلك الحملات ليس تغريم المواطنين، إلا أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على سلامة الجميع وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله.
وطالب رئيس الوحدة المحلية، المواطنين إلى ارتداء الكمامة وضرب المثل في الالتزام لأن كل مواطن يرتدي الكمامة يحافظ على نفسه وأسرته وكل المجاورين له في العمل ووسائل المواصلات وأي مكان يكون موجود فيه.
وتابع خلال تصريحاته، أنه تم ضبط أكثر من 200 حالة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، من المواطنين في بعض المؤسسات والمواقف، لتطبيق الغرامة الفورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق.
وأكد خبير، أن الهدف من تلك الحملات ليس تغريم المواطنين، إلا أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على سلامة الجميع وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله.
وطالب رئيس الوحدة المحلية، المواطنين إلى ارتداء الكمامة وضرب المثل في الالتزام لأن كل مواطن يرتدي الكمامة يحافظ على نفسه وأسرته وكل المجاورين له في العمل ووسائل المواصلات وأي مكان يكون موجود فيه.
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