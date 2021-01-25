ضبط 1112 عبوة من مستحضرات مجهولة المصدر ببعض المحلات التجارية خلال حملة مكبره بمدينة الغردقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد طه
شنت إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، طبقًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، وتوجيهاته للإدارة العامة للصيدلة بتشكيل لجان مشتركة من مفتشي الصيدلة والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالمحافظة وسرعه البدء في عمل حملات مكبرة على الصيدليات والمحلات التجارية بالمحافظة.

وقامت الحملة برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة، بتشكيل لجان متعدده من اعضاء التفتيش الصيدلي للقيام بأعمال التفتيش بجميع مدن المحافظة حيث قامت اللجان بالمرور على عدد ١١٧ صيدلية وعدد ٥ مستشفيات بالإضافه الى عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وقد تمكنت اللجان من تحريز عدد ٣٣ عبوة من أدوية المنشورات بالصيدليات.

كما كلف السباعي كل من الدكتور أحمد رفعت والدكتور حسين حمدي مفتشي الصيدلة بديوان عام المديرية بالقيام بأعمال التفتيش على الصيدليات والمحلات التجارية من خلال لجنة مشتركة مع مديرية التموين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين.

وقد تمكنت اللجنه من ضبط عدد ١٧٦ عبوة چل معقم لليد مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وضبط عدد ٧٥٠ قطعه من الكمامات مجهولة المصدر وبدون فواتير وضبط عدد ١١ عبوة غسول يد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.

كما تمكنت اللجنة خلال حملتها على الأسواق من ضبط عدد ١٧٥ عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.

ليصل اجمالي ما تم ضبطهلا إلى ١١١٢ عبوات ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، هذا وقد وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعه للعرض على النيابة.

وشدد السباعي على ضرورة الاستمرار في شن المزيد من الحملات المشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية على الصيدليات والمخازن والمحلات التجارية بالمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشددة تجاه اي مخالفه قد تتسبب بالضرر على صحة الموطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدرب تشيلسي الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات