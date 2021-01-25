ضبط 1112 عبوة من مستحضرات مجهولة المصدر ببعض المحلات التجارية خلال حملة مكبره بمدينة الغردقة

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شنت إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، طبقًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، وتوجيهاته للإدارة العامة للصيدلة بتشكيل لجان مشتركة من مفتشي الصيدلة والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالمحافظة وسرعه البدء في عمل حملات مكبرة على الصيدليات والمحلات التجارية بالمحافظة.



وقامت الحملة برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة، بتشكيل لجان متعدده من اعضاء التفتيش الصيدلي للقيام بأعمال التفتيش بجميع مدن المحافظة حيث قامت اللجان بالمرور على عدد ١١٧ صيدلية وعدد ٥ مستشفيات بالإضافه الى عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وقد تمكنت اللجان من تحريز عدد ٣٣ عبوة من أدوية المنشورات بالصيدليات.



كما كلف السباعي كل من الدكتور أحمد رفعت والدكتور حسين حمدي مفتشي الصيدلة بديوان عام المديرية بالقيام بأعمال التفتيش على الصيدليات والمحلات التجارية من خلال لجنة مشتركة مع مديرية التموين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين.



وقد تمكنت اللجنه من ضبط عدد ١٧٦ عبوة چل معقم لليد مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وضبط عدد ٧٥٠ قطعه من الكمامات مجهولة المصدر وبدون فواتير وضبط عدد ١١ عبوة غسول يد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.



كما تمكنت اللجنة خلال حملتها على الأسواق من ضبط عدد ١٧٥ عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.



ليصل اجمالي ما تم ضبطهلا إلى ١١١٢ عبوات ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، هذا وقد وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعه للعرض على النيابة.



وشدد السباعي على ضرورة الاستمرار في شن المزيد من الحملات المشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية على الصيدليات والمخازن والمحلات التجارية بالمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشددة تجاه اي مخالفه قد تتسبب بالضرر على صحة الموطنين.



