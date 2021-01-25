ماهر فرغلي: 25 يناير ثورة تغيير.. ولكن 30 يونيو كانت لتصحيح المسار (فيديو)

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أشاد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثورة 25 يناير أثناء احتفالية عيد الشرطة الـ69 وإشارته إلى أنها ثورة قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل أفضل.



وقال "فرغلي" في لقائه مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن ما قام الشباب في هذه الثورة كانت مطالب حقيقية وبريئة ولكن هناك من قفز على هؤلاء الشباب ولذلك جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار هذه الثورة.



وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن هذه الثورة هي ثورة تغيير ولكن كان لابد من إصلاح مسارها وهو ما أكده الرئيس السيسي الذي أحيى ذكرى الثورة مع احتفالية عيد الشرطة.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إننا في مرحلة البناء والتعمير، وجاري استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات قومية كبرى بجد واجتهاد انطلقا في جميع أنحاء البلاد لتغير الواقع المصري إلى ما نطمح إليه من تنمية مستدامة.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أننا نحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي رغم جائحة كورونا والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات النائشة على مستوى العالم، مضيفا أنه يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير.