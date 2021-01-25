إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحافظة قنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بقرية الخوالد بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام نقطة إسعاف قرية الخوالد بدائرة مركز أبو تشت، وإصابة كل من رمضان محمد علي65 سنة كسر بالفخذ الأيمن وعلي سعد الدين شعبان 15سنة كسر بالفخذ الايسر.

تم نقل المصابين الى مستشفى أبو تشت المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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