دير مارمينا العجائبي بمريوط يعلن عن استقبال الزوار

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
اعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمناسبة احتفال دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط بمرور خمسين عامًا على رحيل مؤسسه القديس البابا كيرلس السادس، وتلبية لرغبة محبي القديس لأخذ بركته حيث يعلن الدير عن بدء استقبال الزائرين من يوم الخميس الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢١، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءًا، وتقتصر على زيارة المزار فقط لأخذ بركة قديسي الدير، دون حضور القداسات.

وأكد بيان الكنيسة الصادر مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والامتناع عن المجيء للدير، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع - ولو طفيف - في درجة حرارة الجسم، أو سعال، أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية بأي شكل مع ملاحظة عدم السماح بالخلوات الروحية، سواء للآباء الكهنة أو الشباب.

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