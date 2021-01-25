"تحية لحماة الوطن".. نبيل الحلفاوي يحتفل بعيد الثورة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بعيد الثورة، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "٢٥_يناير، تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون، وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين. شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".

ويتسعد "الحلفاوي" لعرض مسلسله "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كابو اه القاهرة كابول الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ ساعة

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك

منذ 37 دقيقة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مسلسل حنان مطاوع في دراما رمضان 2020

تعرف على شخصية حنان مطاوع في "القاهرة كابول"

استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" لـ طارق لطفي في هذا الموعد

نبيل الحلفاوي عن عبد الحليم حافظ: "خلطة سحرية من الشقاء والصوت الحنون"

نبيل الحلفاوي يبدي رأيه في أداء الأهلي أمام أسوان

بعد فوز الأهلي على الجونة.. نبيل الحلفاوي: الأهلي محتاج المعارين وربنا يشفي المصابين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات