نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز والأهلي غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أسفر الاجتماع التنسيقي المشترك بين إدارة نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والخاص بتنظيم الدخول وحضور مباراة الفريقين المحدد لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز عن الترتيبات الآتية:

أولا- تحديد عدد ٢٥ فقط يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكلا الناديين طبقا لكشف معد مسبق من جانب كل نادي.

٢- السادة أعضاء المركز الإعلامي بكلا الناديين.
 
٣- بالنسبة للسادة الصحفيين والإعلاميين سيكون دخولهم لملعب الدفاع الجوي من خلال التصريح الصحفي الصادر من اتحاد الكرة المصري لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١  وبحد أقصى ١٦ مصورا داخل أرض الملعب و٤٠ صحفيا طبقا للسعة الرسمية الخاصة بمقصورة الإعلام باستاد الدفاع الجوي.

٤- تتولى وزارة الداخلية والشركة الأفريقية للأمن مسئولية تأمين المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

٥- تم الاتفاق كذلك على فتح الأبواب للسادة مسئولي النادييين والإعلاميين بدء من السادسة مساء.

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