عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة رحيل مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي إلى صفوف نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقبلة.

 

 وظهر وفد من النادي الإسماعيلي ترأسه علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة في قلعة الدروايش، وعماد سليمان نجم الإسماعيلي السابق، داخل ملعب التتش بفرع النادي الأهلي في الجزيرة وقاموا بعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي، لبحث إمكانية ضم بعض اللاعبين في الميركاتو الشتوي الجاري وجاء على رأسهم مطالبهم مروان محسن ورامي ربيعة.

 

من جانبه، رفض موسيماني نهائيًا فكرة التفريط في مروان محسن باعتباره أحد الأوراق المهمة في صفوف الفريق الأحمر، بينما يحاول مسئولي نادي الإسماعيلي إنهاء التعاقد مع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأحمر، خاصة أن موسيماني يستبعده بشكل مستمر وخاصة في الفترة الأخيرة.

 

 وعلم "الفجر الرياضي" أن مسئولي نادي الإسماعيلي طلبوا التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر حيث يتفاوض الإسماعيلي للحصول على خدمات محمود وحيد أو اللاعب الشاب محمد شكري.

 

ومن المقرر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة مع موسيماني لبحث طلبات الإسماعيلي وإصدار القرار الأخير بشأن طلبات الدروايش خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أوصى بتنفيذ طلبات النادي الإسماعيلي لعودة التعاون بين الناديين من جديد.

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