الكشف عن مدرب تشيلسي الجديد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية فرنسية أنه من المتوقع أن تشيلسي الإنجليزي سيقوم بالتعاقد مع أحد المديرين الفنيين السابقين في الدوري الفرنسي ليحل بديلاً للإنجليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته مؤخرًا.





وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن تشيلسي قرر إقالة لامبارد الذي يخوض موسمه الثاني كمدير فني للبلوز بعد أن استاءت إدارة النادي اللندني من النتائج المخيبة للفريق على الرغم من الصفقات الكبيرة التي عقدها قبل بداية الموسم.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن شبكة مونتي كارلو الفرنسية أن مسئولي تشيلسي قرروا التعاقد مع الألماني توماس توخيل ليكون بديلاً للامبارد.



